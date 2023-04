Saronno softball, Manson vuole il massimo a Macerata

SARONNO – Dopo lo sweep ottenuto ai danni del Bollate in un due partite non adatte ai deboli di cuore, la Inox Team Saronno torna in campo nell’insidiosa trasferta a Macerata in occasione della quarta giornata della Serie A1 di softball. La squadra allenata dal manager Manson scenderà in campo in gara uno oggi, sabato 22 aprile, alle ore 18. La seconda partita prenderà il via 30 minuti dopo il termine del primo incontro.

Qui Inox Team Saronno

“Dopo 6 partite giocate davanti al nostro meraviglioso pubblico, affrontiamo questo fine settimana la nostra prima trasferta stagionale” commenta il manager Manson. “Le ragazze sono in salute e desiderose di continuare l’ottimo momento di forma dopo la doppietta al Bollate”. La Inox Team è al completo, eccezion fatta per Noa Armirotto, alle prese sempre con l’infortunio che le ha impedito per ora l’esordio stagionale.

L’avversario: Macerata

Ritornata in Serie A1 in questa stagione, il Macerata al momento vanta un record di 2 vittorie e 4 sconfitte occupando l’ottavo posto in classifica. La squadra marchigiana sta avendo un buon contributo in attacco dal trio composto da Guglielmi (avg. 300), Roberts (avg. 294) e Ladner (avg. 274). La stessa Ladner sta lanciando bene in pedana (1 vittoria e 1 sconfitta con media ERA di 2.67) così come Luana Luconi (1-2, 2.00 di ERA).

