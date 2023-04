x x

SARONNO – Nelle belle foto firmate da Andrea Elli e pubblicate sui socia del Fbc Saronno le immagini della gioia di dirigenti, giocatori e tifosi del club saronnese che battendo 2-1 il Mariano domenica ha vinto matematicamente il campionato di Promozione, guadagnandosì così il passaggio in Eccellenza nella prossima stagione. Al triplice fischio, dopo una gara vinta in rimonta, l’entusiasmo di tutti i presenti allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi.

