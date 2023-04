x x

SARONNO – Da Esselunga e Tigros blitz per boicottare i prodotti del Trentino: “Giù le mani dagli orsi”.

Sarebbe partito tutto da un calcio al cane di un 50enne il movimentato episodio che sabato pomeriggio alle 18 ha visto la polizia locale e un’ambulanza intervenire tra corso Italia e piazza De Gasperi.

Fiera di Origgio, la morfologica cavalli. Panzeri: “Grande entusiasmo”. E risponde sul rumore.

Nuovo salvataggio per i volontari di Enpa Saronno, l’ente protezione aninmali, da sempre in prima linea nell’aiuto e nel sostegno agli animali in difficoltà siano cani e gatti smarriti rimasti senza padrone o randagi ma anche volatili vittime di qualche disavventura.

