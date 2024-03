Città

SARONNO – Pedone investita in via Volonterio. Elisoccorso e automedica sul posto. Ad essere soccorsa una 60enne colpita da un auto. Ai primi soccorritori le sue condizioni sono paese gravi tanto da richiedere un intervento in codice rosso. A ricostruire la vicenda saranno i carabinieri della Compagnia di Saronno presenti sul posto per i rilievi del caso.

Dopo i raid a Saronno ed in altre località del circondario, questo fine settimana i ladri nei garage sono entrati in azione a Rovello Porro, ne sono stati predi di mira almeno quattro.

Ieri il raduno tra i cresimandi e l’arcivescovo Mario Delpini per la prima volta con la messa nello stadio dedicata ad animatori e figurati. Tra questi 600 giovani anche un gruppo di saronnesi.

