SARONNO – Spaccata da Gold phone in piazza Cadorna.

Episodio movimentato ed anche decisamente isolito nella tarda mattina odierna alla frazione Bariana di Garbagnate Milanese: alle 11.30 l’elisoccorso è atterrato direttamente in strada, per fare prima e portare tempestivo soccorso ad una donna, che era rimasta vittima di un grave malore all’interno della propria abitazione; c’era immediatamente bisogno di una equipe di rianimazione.

Si è allontanata senza rispondere alle minacce e alle accuse dell’uomo che le inveiva contro per un “presunto” danno provocato dalla sua manovra di parcheggio. E’ il tentativo di raggiro di cui è stata vittima nella giornata di lunedì una saronnese nella zona di via Marconi. La donna ha condiviso l’accaduto dopo aver visto, su ilSaronno, la video-denuncia di Barbara Premoli, giornalista residente in città, vittima di un tentativo di raggiro a Origgio.

Vittoria serale, mercoledì, per l’Az Saronno contro l’altra capolista della serie B Interregionale, Cecina, in una partita davvero emozionante.

