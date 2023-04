x x

SARONNO – Si rinnova anche nella città degli amaretti l’appuntamento con le celebrazioni del 25 aprile. Semplice il programma. Alle 9.30 il ritrovo in piazza Libertà per l’alzabandiera seguito dalla messa in Prepositurale. Terminata la cerimonia religiosa, sempre dalla piazza centrale partirà il corteo che percorrerà, come tradizione, corso Italia, piazza San Francesco, via Diaz, viale Rimembranze fino a concludersi in piazza Caduti Saronnesi. Quindi la deposizione della corona d’alloro prima al monumento a Salvo D’Acquisto e a quello ai Caduti Saronnesi per la Liberazione. Seguiranno i discorsi ufficiali.

Annunciato anche un corteo del comitato antifascista saronnese (qui tutte le info)

