Fbc Saronno in Eccellenza: parlano i tifosi

SARONNO – La vittoria di domenica scorsa, 2-1 sul Mariano, fa volare il Fbc Saronno in Eccellenza: il salto di categoria è matematico, domenica scorsa allo stadio “Colombo Gianetti” si è rivisto il pubblico delle grandi occasioni ed è stata festa grande. Davvero incontenibile l’entusiamo dei tifosi, ad iniziare da quelli “storici” e che non mancano mai neppure in trasferta.

Flavio Armanini allo stadio c’è sempre e c’è sempre stato in tutte le categoria nelle quali hanno militato i biancocelesti: “Sono senza parole e senza voce, è stupendo. Dopo 13 anni torniamo a vincere un campionato; questa è la vittoria di tutti quelli che non hanno mai mollato. Dopo cinque anni senza squadra, le sconfitto 8-0 o 6-0, ed i tempi a Cesate. Ora siamo di nuovo in Eccellenza!”

Gianpietro Guaglianone è un altro fedelissimo del Saronno: “Ringrazio tutti quelli che ci sono stati, tutti i tifosi presenti alla partita vinta meritatamente con il Mariano! Aspettavamo da tanto tempo questi ritorno in Eccellenza!”

Anche Carlo Mantegazza ama i colori biancocelesti e per la partita col Mariano ha indossato la belllissima felpa “Fbc Saronno” di qualche anno fa: “Aspettavo a rimetterla in una occasione così. Riecco l’Eccellenza, prossimo traguardo la serie D, me lo auguro con tutto il cuore”.

25042023