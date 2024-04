Città

SARONNO – Nuovo percorso e nuove location per le celebrazioni del 25 aprile che per il primo anno, visto la presenza del cantiere in piazza Libertà si spostano in piazzale Santuario.

Si parte alle 9,15 con incontro per la Santa Messa al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, a seguire sul sagrato vi sarà la costituzione di un corteo con a seguire l’alzabandiera al Monumento ai Caduti di tutte le guerre in piazza Vittorio Veneto, da qui partirà il corteo che si snoderà in via Primo Maggio, via Diaz, viale Rimembranze e piazza Caduti Saronnesi. Durante il corteo saranno deposte le corone d’alloro al Monumento Salvo d’Acquisto, al Monumento ai caduti saronnesi per la Liberazione e discorsi commemorativi in piazza Caduti saronnesi. E’ previsto anche una manifestazione contro la guerra in piazzale Santuario dalle 9:45 con il comitato antifascista saronnese.

