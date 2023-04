x x

LOMAZZO – Ordine di carcerazione nei confronti di un cinquantenne di Cirimido, tempo fa (i fatti risalgono a due anni or sono) finito nei guai per spaccio di sostanze stupefacenti. La giustizia gli ha adesso presentato il conto, deve scontare una condanna consistente visto che si parla di quattro anni e sette mesi di reclusione che è divenuta a tutti gli effetti esecutiva. Per questi nei giorni scorsi è partito l’input dal tribunale, rivolto ai carabinieri della stazione di Lomazzo, perchè lo rintracciassero e lo trasferissero in carcere. Ed i militati dell’Arma hanno eseguito questa disposizione, l’uomo è stato accompagnato nella casa circondariale del capoluogo lariano, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

