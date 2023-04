x x

SARONNO – Eleni Moia e Tommaso Porcu della Rari Nantes Saronno hanno vinto rispettivamente l’argento nei “200 farfalla” e il bronzo nei “200 rana” agli ultimi Criteria Nazionali Giovanili di Riccione. Nel pomeriggio dell’altro giorno, il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore comunale allo Sport Gabriele Musarò hanno incontrato i due ragazzi insieme all’allenatore Leonardo Sanesi e alla presidente della Rari Nantes Chiara Cantù alla piscina comunale gestita dalla Saronno servizi.

“Ai due giovani, appena 15enni, va il plauso dei saronnesi che non possono che essere orgogliosi di loro, per il loro talento e la loro infinita dedizione ad uno sport che li accompagna da anni e che darà loro infinite soddisfazioni – si legge in una nota del Comune – Il ringraziamento dell’Amministrazione comunale va naturalmente alla Rari Nantes, per i successi sportivi e per la sua presenza sul territorio. Grazie alla società, il prossimo week end l’impianto di via Miola ospiterà il 32esimo Trofeo Città di Saronno, quinto Memorial Lav di nuoto, che vedrà arrivare quasi 1000 atleti di 21 squadre”.

