LOMAZZO – Colpo grosso da parte di una pattuglia della polizia di Stato a Lomazzo: gli agenti, del commissariato di Sesto San Giovanni, l’altro giorno stavano transitando nella bassa comasca nell’ambito di un servizio che non aveva nulla a che vedere con quanto poi accaduto. E comunque gli agenti hanno notato l’atteggiamento sospetto di un nordafricano che si trovavo accanto ad un’auto, una Hyundai. I tutori dell’ordine hanno voluto vederci chiaro ed hanno eseguito un controllo: nella vettura sono stati trovati 110 grammi di cocaina suddiva in sette involucri.

L’extracomunitario, un 40enne originario del Marocco e subito fermato, è stato trovato in possesso di un paio di chiavi anche di un altro veicolo: una Alfa Romeo Giulietta che è stata trovata posteggiata a Mariano Comense. Dentro c’erano ulteriori 850 grammi di cocaina in 16 involucri. Nella disponibilità del maghrebino, che risulta residente ad Arosio in provincia di Como, anche un bilancino di precisione e 1500 euro in contanti. E’ stato tutto sequestrato e lui è stato arrestato.

12052023