SARONNO – Ieri sera il consiglio comunale ha ratificato la variazione di bilancio, adottata d’urgenza dalla Giunta comunale, che assicura con una integrazione di 2.200.000 euro la copertura degli extra costi causati dall’aumento dei prezzi.

Questa la nota del Comune sul progetto.

Di seguito il nuovo Piano economico finanziario che, assieme alla approvazione del progetto definitivo già intervenuta con determina dirigenziale, consentirà l’avvio della gara per la realizzazione della scuola.

Descrizione voci Precedente Pef Nuovo Pef

Contributo regionale 7.060.000,00 7.060.000,00

Contributo Conto Termico 1.000.000,00 1.300.000,00

Eventuale mutuo da contrarre 2024 890.000,00 590.000,00

Eventuale mutuo da contrarre 2025 0,00 2.200.000,00

8.950.000,00 11.150.000,00

Rinviare alle annualità 2024 e 2025 la contrazione di eventuali mutui consente alla città di utilizzare per gli interventi immediati di manutenzione straordinaria di scuole, strade, parchi e del teatro Giuditta Pasta le risorse per investimenti già disponibili. È infatti molto probabile che nel 2024 e nel 2025 non sia necessario incrementare il debito dell’ente per almeno tre concrete circostanze. Il rendiconto del 2022, che andrà in Consiglio il prossimo 4 maggio e quello del 2023 (da approvare nell’aprile del 2024) consentiranno di accertare risorse in avanzo (risparmi di gestione) che saranno utilizzate per finanziare parte della spesa.

La chiusura della gara per l’assegnazione dei lavori, quasi certamente registrerà una percentuale di ribasso rispetto ai costi di euro 11.150.000,00 stimati, sia per il naturale confronto competitivo tra le ditte offerenti e sia per la curva in, lenta ma costante, discesa dei prezzi di mercato (innaturalmente lievitati per la crisi energetica e per la bolla del 110% delle ristrutturazioni). È quasi scontato che la Regione Lombardia (come è avvenuto in altre regioni italiane ed anche per i finanziamenti statali) approverà un incremento dei contributi già concessi, onde garantire la realizzazione di opere il cui avvio è fortemente compromesso dall’innalzamento dei prezzi di mercato. I cittadini saronnesi devono sapere che la nuova scuola Rodari e la nuova palestra si faranno. Saranno strutture all’avanguardia in termini di vivibilità e coerenza didattica degli spazi (grazie anche al forte contributo partecipativo del corpo docente della scuola), oltre ad essere edifici ad alto contenuto tecnologico in termini di impatto ambientale e di contenimento dei costi energetici.

Programmazione degli interventi, capacità progettuali, azioni concrete e sana amministrazione, sono le componenti che questa Amministrazione utilizza e che siamo sicuri che i nostri cittadini potranno confermare e sapranno apprezzare.

