SARONNO – Mentre a livello nazionale l’agenzia Armando Testa rivendica l’efficacia e il clamore della campagna “Open to meraviglia” a Saronno continuano i meme “locali” dedicati alla presenza della Venere del Botticelli, testimonial in versione influencer della campagna del ministero del Turismo, nella città degli amaretti.

Dopo la Venereitalia23 in versione turista davanti al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli (autentica attrattiva per pellegrini e turisti da tutto il mondo) ecco un meme nel meme sempre in chiave saronnese. A presentarlo ancora una volta Saronno gothic, profilo instagram amatissimo in città per interventi ironici e amarcord. In sostanza c’è la Venere del Botticelli in versione gondoliere che percorre il sottopassaggio allagato.

I meme sul sottopasso allagato (con il mostro di Lock Ness, navi da crociera, Pokemon acquatici e persino Gesù che cammina sulle acque) non sono certo una novità a Saronno ma certo questa versione d’attualità ha colpito molto e c’è anche chi ha consigliato alla Venere del Botticelli di scegliere il torrente Lura la prossima volta.

