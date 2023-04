x x

SARONNO – Sono centinaia i meme realizzati negli ultimi giorni su la Venere di Botticelli in versione virtual influencer. Il concept della campagna “Open to meraviglia” sponsorizzata dal ministero del Turismo è stato usato per diversi meme per ironizzare sulla campagna o per sottolineare problemi e criticità del BelPaese. Da ieri anche la città degli amaretti può contare di due meme in versione saronnese.

Sono le due immagini condivise dalla pagina Instagram “Saronno gothic” che già in passato aveva proposto curiose e divertenti interpretazioni locali dei noti meme. Così ecco comparire nella giornata di ieri le immagini della virtual influencer nella versione in bicicletta e in quella con la t-shirt “Open to meraviglia”. Sono due immagini in cui la Venere del Botticelli compare davanti al Santuario della Beata Vergine dei miracoli come se si fosse regalata un selfie al termine di una visita saronnese. L’edificio di culto saronnese, con tutti i suoi tesori artistici ed architettonici, è davvero meta di migliaia di pellegrini e turisti tanto che è protetto dall’Unesco come patrimonio dell’umanità.

Semplice il testo che accompagna le foto pensata soprattutto per fornire i credits: “@venereitalia23 che visita ilSantuario grazie a @ambroeus e @vassylyzation“.

Immagini di grande attualità non solo pensando alla campagna del ministero del Turismo ma anche per il dibattito cittadino. Il tema del marketing territoriale del rilancio e dello sviluppo dell’immagine della città sono in questi giorni al centro di un animato dibattito cittadino che è stato protagonista anche nella serata organizzata dall’Amministrazione comunale e che sarà affrontato anche nel consiglio comunale di mercoledì sera quando si approverà il regolamento per la tassa di soggiorno.

