MARNATE – Lite fra due stranieri in strada, uno è stato ferito a quanto pare con i cocci di una botiglia di vetro: momento concitati l’altra notte alle 2.30 in via Roma a Marnate, dove sono accorse le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza che ha soccorso uno dei contendenti, un 43enne.

Sul posto anche l’automedica: il ferito è stato trasportato in ospedale ma non è apparso in condizioni preoccupanti. I militari dell’Arma hanno aperto una inchiesta sull’accaduto e stanno compiendo tutti gli approfondimenti del caso per chiarire le responsabilità dei presenti.

(foto archivio: automedica e ambulanza durante un precedente intervento sul territorio)

