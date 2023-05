x x

SARONNO – Primo maggio, tre pellegrinaggi al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli.

Uno sciame d’api posizionato sul ramo di uno degli alberi dell’area verde al centro del quartiere Aquilone ha movimentato la domenica pomeriggio del quartiere nella zona sud di Saronno. A dare l’allarme intorno alle 18 i volontari dell’associazione che si occupano del campetto e forniscono un presidio e un’attenzione all’intero quartiere.

E’ un ritorno nel Saronnese e nel mondo delle Rsa quello di Luigi Regalia nuovo direttore della Focris la casa intercomunale di via Volpi a Saronno. Prima, la bella festa d’addio a Fausto Forti direttore per vent’anni dell’Rsa Saronno ha visto la presenza di Regalia che ha subito conquistato gli utenti, i familiari ma anche operatori e sindaci per la disponibilità e l’apertura.

E’ di Saronno la fidanzata di Francesco Gabbani.

