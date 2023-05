x x

SARONNO – Uno sciame d’api posizionato sul ramo di uno degli alberi dell’area verde al centro del quartiere Aquilone ha movimentato la domenica pomeriggio del quartiere nella zona sud di Saronno. A dare l’allarme intorno alle 18 i volontari dell’associazione che si occupano del campetto e forniscono un presidio e un’attenzione all’intero quartiere.

E’ stato chiamato un esperto apicoltore ma la posizione dello sciame, su un ramo decisamente alto, ha reso difficile l’intervento. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e una squadra di vigili del fuoco. Intorno alle 19,30 è stata individuata e recuperata la regina e così in pochi minuti l’intero sciame è stato rimosso dal ramo mettendo in sicurezza il parco.

A differenza delle vespe le api sono un esemplare protetto e per questo quando si trovano sciami come quello di ieri, pur posizionato in zone che rendono pericolosa la loro presenza, queste vengono sempre recuperate da un apicoltore.

