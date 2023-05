x x

LOMAZZO -Tre squadre dei vigili del fuoco dal distaccamento di Saronno, Appiano Gentile e del comando di Como si sono mobilitate oggi, martedì 2 maggio, per l’incidente avvenuto poco prima delle 17 lungo l’autostrada A9 in direzione Milano nel tratto dopo Lomazzo sud Km 23+500.

Secondo le prime ricostruzioni dei testimoni ci sarebbe stato lo scontro tra due auto ed un furgone. Sul posto allertate dagli automobilisti sono arrivate due ambulanze e l’automedica. Il personale sanitario ha prestato soccorso ad una 23enne ed una 40enne. Al momento si è temuto per le condizioni per le due donne ma sono state portate al pronto soccorso in codice verde.

Per effetto dell’incidente si sono registrate code tra Lomazzo Nord e il bivio A9-A36 Pedemontana.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione