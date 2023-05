x x

SARONNO – E-vai, la società di car sharing del Gruppo Fnm, già presente da alcuni anni a Saronno con tre stalli, inaugura un nuovo servizio che prevede l’utilizzo condiviso di auto elettriche di ultima generazione tra l’Amministrazione comunale e la cittadinanza.

AUTOMOBILI IN CONDIVISIONE – Quattro automobili elettriche di ultima generazione sono a disposizione del personale degli uffici comunali per svolgere le attività lavorative e possono essere noleggiate dalla cittadinanza come servizio di car sharing 24/24. I cittadini, dopo essersi registrati gratuitamente attraverso il sito www.e-vai.com o l’app mobile, possono richiedere l’auto prenotando tramite la stessa app, il sito web o il numero verde 02 40701 700. Ritiro e riconsegna avverranno presso le cinque postazioni presenti sul territorio: in via Carcano (presso la stazione Saronno di Ferrovienord), in via San Carlo (presso la stazione Saronno Sud di Ferrovienord), in via Brianza 5 e nelle nuove postazioni create per l’avvio del servizio in piazza della Repubblica 7 (al Municipio) e in via Miola 16. Tutti gli e-vai point si inseriscono nel circuito regionale e permettono quindi di utilizzare, oltre all’auto presente sul territorio, i veicoli del servizio e-vai che coprono una rete di oltre 300 E-vai Point situati in luoghi strategici (3 aeroporti, 45 stazioni ferroviarie, piazze, ospedali, università ecc.) di 118 comuni lombardi.

TARIFFA AGEVOLATA – Per incentivare l’utilizzo del servizio di car sharing e il collegamento tra i quartieri di Saronno, E-vai ha previsto una formula di noleggio a una tariffazione agevolata con un costo forfettario di 1,50 euro per 30 minuti di utilizzo – rispetto al costo base di 7,20 euro/h con tre ore di noleggio minimo – valido per i noleggi con ritiro e consegna negli stalli di via Carcano, piazza della Repubblica e via Miola 16.

I VANTAGGI – Il modello di car sharing E-vai offre vantaggi per tutti i soggetti coinvolti. Le aziende e le amministrazioni comunali raggiungono l’obiettivo di razionalizzare il proprio parco auto, potendo contare, all’occorrenza, sull’utilizzo di vetture elettriche ad integrazione della propria flotta, abbattendo costi e impatto ambientale dei mezzi. I cittadini invece possono usufruire del servizio di car sharing in territori normalmente non raggiunti da altri operatori del settore, con la comodità di disporre di un autoveicolo elettrico per le proprie esigenze di mobilità, senza assumersi gli oneri della proprietà del mezzo.

E-VAI

Controllata al 100% da FNM, E-VAI gestisce i servizi di mobilità sostenibile del Gruppo. Nel 2011 ha lanciato il primo servizio di car sharing elettrico con diffusione a livello regionale e integrato con il trasporto ferroviario e in poco più di dieci anni ha permesso di ‘risparmiare’ circa 900 mila chilogrammi di emissioni di Co2. La flotta E-VAI è composta da 395 automobili omologate per il trasporto di 4/5 persone, con veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale, di cui la quasi totalità elettrica. Grazie a oltre 300 E-VAI point è presente nei luoghi strategici (3 aeroporti, 45 stazioni, piazze, ospedali, università) in 118 località lombarde. E-VAI offre soluzioni innovative di mobilità individuale, condivisa e sostenibile a cittadini, a comunità e ad aziende quale strumento di miglioramento e diminuzione dei costi della mobilità.