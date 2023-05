x x

SOLARO – La società Asd universal Solaro è lieta di annunciare la ventiquattresima edizione del torneo di calcio “Città di Solaro”. Da sempre organizzato dalla società questo prestigioso torneo del territorio avrà luogo quest’anno dal 6 maggio al 4 giugno al centro sportivo “Gaetano Scirea” sito in corso Enrico Berlinguer a Solaro. Il torneo verterà sulle categorie a partire dalla scuola calcio fino agli esordienti e vede attualmente iscritte alla competizione 34 società. Gli incontri verranno disputati nei fine settimana e ogni categoria avrà inizio e termine nello stesso giorno.



“La nostra società – scrivono gli organizzatori – ha creduto e crede fermamente nell’importanza di questo evento quale notevole punto di riferimento per le attività calcistiche del territorio e promulgatore dei sani valori di sport e competizione, non che occasione di crescita sia personale che sportiva per gli atleti che ne prenderanno parte.”

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobnC’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione