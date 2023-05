x x

SARONNO – “Ma perchè l’Amministrazione non chiama il parco dei Bersaglieri di via Cesati con il suo nome?” E’ quello che si chiede Angelo Veronesi con un commento ad una nota dell’Amministrazione comunale in cui parla dei 30 mila euro ottenuti, con un bando di Regione Lombardia, per posizionate dei giochi inclusivi nell’area verde davanti al Comune.

“L’amministrazione di sinistra, sempre attenta a denominare ogni luogo dalla corte Vago fino alla Cascina Paiosa, si dimentica il nome del parco intitolato ai Bersaglieri – s’interroga Veronesi – Mancanza di rispetto per le associazioni d’Arma oppure l’amministrazione di Airoldi non considera molto le donne? Ad inaugurare il monumento ai bersaglieri era presente la vicesindaco Laura Succi a settembre. Airoldi come si giustifica?”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione