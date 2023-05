x x

SARONNO – A Saronno arriva il nuovo torneo di scacchi “città di Saronno”, organizzata dalla scuola Scacchi Saronno e con il patrocinio del Comune di Saronno. L’appuntamento è fissato per la prossima domenica 14 maggio, alle 14.30 nella prestigiosa Sala Nevera, adiacente alla biblioteca civica di Saronno in via Santuario.

Si tratta di un evento che si presta attenzione a coinvolgere tutti i cittadini giocatori a livelli amatoriali: diverse le categorie, infatti, che andranno a sfidarsi: i giovani dei Juniors, adulti, ma anche ipo o non-vedenti. A partecipare sono, dunque, invitati tutti i cittadini, al costo di 5 euro di quota partecipativa, che sarà devoluta alla scuola di scacchi; per ipo vedenti e non vedenti la partecipazione sarà gratuita.

Alle 18 le premiazioni dei vincitori delle diverse categorie.

Per la preiscrizione è possibile contattare 371179430 o [email protected]

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobnC’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione