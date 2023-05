x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota firmata dai consiglieri Francesco Licata, Mattia Cattaneo, Francesca Rufini, Marta Gilli e Pierluigi Gilli dal titolo “un consiglio comunale aperto a tutti”.

Il futuro del nostro ospedale è un tema che riguarda tutti noi ed è particolarmente sentito tanto in città quanto in tutto il Saronnese; prova ne è stata la manifestazione del 15 aprile scorso, che ha visto riunirsi in piazza tantissime persone, saronnesi e non, che hanno voluto far sentire la propria voce di cittadini, senza cappelli politici o ideologici.

È di queste ore la conferma dell’assessore regionale alla Sanità, Guido Bertolaso, di mantenere fede all’impegno assunto con il nostro sindaco di presentare, martedì 9 maggio, a tutti i sindaci del Saronnese un piano di rilancio del nostro nosocomio.

Raccogliamo e facciamo nostro l’auspicio del Sindaco Airoldi di convocare, in tempi rapidi, un consiglio comunale aperto, per ragionare tutti insieme sulle concrete proposte di rilancio che ci verranno presentate.

Un consiglio comunale aperto, secondo l’idea del nostro primo cittadino, è una importante occasione di confronto e di dialogo tra cittadini ed Istituzioni, perché incontra i bisogni di partecipazione dei Saronnesi e, più ampiamente, di tutti coloro che vivono nel bacino di utenza dell’Ospedale di Saronno..