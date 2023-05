x x

SARONNO – Sabato 13 maggio la città di Saronno ospiterà le olimpiadi di Italiano e Matematica, replicando un’iniziativa voluta lo scorso anno dall’Amministrazione Airoldi per la promozione culturale legata all’istruzione.

Rispetto alla scorsa edizione, la competizione è rivolta ai ragazzi che frequentano le classi terze non soltanto delle scuole secondarie di primo grado della città, siano esse pubbliche o private, ma anche dei plessi del territorio del saronnese (Origgio, Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Uboldo).

“L’intento è ancora quello di valorizzare al meglio le potenzialità di ciascun alunno – commenta l’assessore alla Pubblica Istruzione, Gabriele Musarò – e di offrire un riconoscimento al merito attraverso la costruzione di un circolo virtuoso di competizione relativamente alla cultura e all’apprendimento”.



I primi tre classificati verranno premiati con un buono acquisto di libri, del valore di 150 euro (per il primo classificato), di 100 euro (per il secondo) e di 50 euro (per il terzo).

L’organizzazione delle “Olimpiadi” è nuovamente affidata all’Informagiovani, a cui dovranno pervenire, entro il 9 maggio, le iscrizioni individuali, così da organizzare la giornata di “gara” del 13 maggio prossimo (inizio alle 10 all’Auditorium Aldo Moro).

