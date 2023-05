x x

SARONNO – Meditel, dopo tanti anni di presenza sul territorio, ritiene oggi ancor più necessaria e utile la collaborazione tra la medicina specialistica e la medicina generale per offrire un servizio completo, integrato, efficace e di qualità al territorio.

Grazie ad alcuni momenti di confronto con i Medici di medicina generale tenutisi negli scorsi mesi, Meditel ha ideato un corso Ecm suddiviso in tre serate (nelle giornate del 29 maggio, 8 giugno e 19 giugno) che prevede il coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale e degli specialisti di Meditel e che si pone come obiettivo l’approfondimento di casi clinici nell’ambito delle patologie reumatologiche, delle lesioni del cavo orale, dell’imaging cardiovascolare e della fibrillazione atriale.

Il corso si svolgerà dalle 20.45 alla clinica polispecialistica Meditel di Saronno, in via Alliata 1.

In qualità di relatori, per Meditel interverranno Sara Bonizzato (Cardiologo e Medico dello sport), Stefano Figliozzi (Cardiologo esperto in imaging cardiovascolare), Francesca Zuffada (Cardiologo Aritmologo), Giorgio Bordin (Reumatologo) e Lorenzo Azzi (Odontoiatra e Chirurgo orale).

Modereranno le tre serate Mario Daniele Etro, Chiara Mariani e Luciano Porro, medici di medicina generale del Distretto di Saronno.

Maggiori informazioni e modalità di iscrizione sono disponibili al link https://www.meditel-group.it/corso-ecm-collaborazione-e-sinergia-tra-la-medicina-generale-e-la-medicina-specialistica-discussione-congiunta-di-casi-clinici/

