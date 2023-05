x x

LOMAZZO/SARONNO – Arriva anche nella Valle del torrente Lura la Giornata del Verde Pulito, promossa da Regione Lombardia sin dal 1987 per informare, sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sulle questioni ambientali con l’obiettivo di sensibilizzare sull’abbandono dei rifiuti, chiedendo di dedicare qualche ora a ripulire i luoghi che ci stanno a cuore, con guanti e sacchetti alla mano.

Si comincia domenica 7 maggio e si prosegue fino a domenica 28 nei vari Comuni del Parco Lura e del Parco Sorgenti del Lura.

Domenica 7 alle 8.30 ci sarà l’appuntamento a Montano Lucino all’area Fiere di via Sant’Andrea. Dalle 9.00 l’appuntamento sarà al centro polifunzionale di via Sauro a Bregnano (in caso di pioggia si slitta al 28 maggio).

Anche quest’anno alla Giornata sarà collegata una social call fotografica. I dettagli dei vari appuntamenti saranno pubblicati sui siti dei due parchi

Parcolura.it e ParcoSorgentiLura.it