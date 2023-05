x x

SARONNO – “Nella giornata di giovedì 4 maggio saranno completate le manutenzioni stradali attraverso l’esecuzione di cassone termico in piazza Unità d’Italia, dove a fine aprile era stato avviato l’intervento poi interrotto per la forte pioggia”. Lo comunica l’Amministrazione civica saronnese. Si tratta dunque di posare un nuovo asfalto nei punti che appaiono più ammalorati, con avvallamenti e punti in cui il selciato non appare omogeneo.

“Per consentire che i lavori siano in sicurezza, sarà vietata la sosta su tutta la piazza per tutto il giorno. L’entrata e l’uscita dalle abitazioni private sarà consentita” fanno presente i responsabili del Municipio.

(foto archivio: la polizia locale in piazza Unità d’Italia di Saronno)

03052023