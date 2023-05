x x

COGLIATE – Un terreno privato la proprietà che decide di posizionare alcune piante di lauro e il giardiniere che pochi giorni dopo la piantumazione scopre che una sessantina di essenze sono state rubate nottempo. Lascia increduli il furto avvenuto in un terreno privato nelle ultime ore a Cogliate in via Volta dopo lo svincolo di Cascina Nuova.

Il furto è avvenuto, verosimilmente, qualche notte fa in una zona di grande passaggio a 600 metri dalla rotonda che collega Rovello, Saronno Rovellasca e Cogliate. Le piante del resto erano posizionate a poca distanza a bordo strada e quindi chi si è recato sul posto le ha prelevate e caricate su un furgone l’ha fatto mentre era ben visibile dalla strada senza evidente preoccupazione.

Al momento sembra che nessuno si sia accorto di nulla: resta l’amarezza della proprietà e di chi, a partire dal giardiniere, si occupa del terreno, che mai si sarebbe immaginato di vedere sparire delle piante appena piantumate.

