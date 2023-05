x x

CARONNO PERTUSELLA – Si chiude domenica la stagione della Caronnese, al Comunale arriva la Folgore Caratese di Giuliano Melosi per l’ultima partita di questo campionato. I brianzoli sono ancora in corsa per la salvezza diretta, ma devono vincere e sperare nei risultati di Villa Valle e Seregno.

Simone Moretti: “Come a Lumezzane, diamo tutto”

Simone Moretti parla così in vista dell’ultima partita della stagione: “Si chiude un’annata difficile, tutti avremmo voluto vivere sicuramente un altro tipo di stagione. Ora ci sono gli ultimi 90 minuti, vogliamo comunque dare tutto come abbiamo fatto a Lumezzane. Dove abbiamo colpito un palo e ci siamo giocati le nostre carte, poi l’avversario è stato più forte e più cinico. Una caratteristica che ci è mancata per tutta la stagione”.

Alla scoperta della Folgore Caratese

Tredicesimi con 36 punti, la Folgore di Giuliano Melosi in alcuni momenti ha dato l’impressione di potersi salvare anche in maniera tranquilla. Qualche risultato negativo nella seconda parte di stagione l’ha portata al rischio dei playout, in ogni caso resta un campionato positivo per una squadra particolarmente giovane che ha subìto anche infortuni importanti durante la stagione. Su tutti quello del centravanti Alessio Pinotti.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Indelicato Daniele.

Difensori: Cosentino Matteo, Curci Alessandro, Galletti Andrea, Nossa Devis, Pandini Simone, Pierri Davide, Soddu Federico.

Centrocampisti: Cerreto Paolo, Cretti Mattia, Mollica Diego, Vingiano Umberto.

Attaccanti: Agello Stefano, Aloardi Riccardo, Austoni Filippo, Braidich Dario, Corno Federico, Duguet Gilles, Frontini Andrea.

