Calcio

CARONNO PERTUSELLA – E’ andata male alla Caronnese, oggi pomeriggio allo stadio di corso della Vittoria. Dopo lo 0-0 dell’andata in trasferta, ai rossoblù contro l’Audax Valceresio sarebbe bastato un altro pari, con qualunque risultato, per confermato nella Fascia A degli juniores regionali. E invece la gara di ritorno dei playout ha condannato la formazione di Caronno Pertusella alla retrocessione.

E’ finita 3-2 per l’Audax: ai caronnesi non sono bastate le reti di Rigo e De Milato; la vittoria infatti premia il Valceresio che dunque resta in categoria.

Nell’altra gara di playout a Besozzo nell’alto varesotto netto successo dei locali del Verbano, 4-0 ai milanesi dell’Accademia Vittuone dopo lo 0-0 dell’andata: Verbano dunque salvo.

(foto: la formazione juniores della Caronnese)

27042024