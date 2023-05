x x

COGLIATE – Insetti nelle fontanelle del cimitero di Cogliate, era già successo negli anni scorsi: davvero numerose e sembrano vespe, sono comunque piuttosto aggressive, chi si avvicina viene “attaccato” e respinto. La segnalazione giunge da visitatori del campo santo cogliatese, che vorrebbero utilizzare la fontanella per cambiera l’acqua nei vasi dei fiori sulle tombe, “ma avvicinandosi troppo si rischia di venire punti” rilevano i cittadini.

Per gli insetti l’acqua che ristagna sul fondo della fontanella è davvero un richiamo irresistibile. Già in passato, nello stesso periodo, da parte dei visitatori dell’area cimiteriale cogliatese c’erano state lamentele per lo stesso motivo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: tanti insetti che vanno ad abbeverarsi in una delle fontanelle del cimitero di Cogliate)

06052023