x x

Ospite la Folgore del saronnese Melosi

CARONNO PERTUSELLA – Ultima giornata oggi del campionato di serie D ed ultima uscita in questa categoria, almeno per il momento, della Caronnese che si trova in fondo alla classifica ed è matematicamente retrocessa. Questo pomeriggio dalle 15 allo stadio di corso della Vittoria affronta la Folgore Caratese del saronnese mister Giuliano Melosi, a caccia di punti salvezza.

Sul ilSaronno la cronaca play by play del match.

Le gare di oggi

34′ giornata: Arconatese-Virtus Ciserano Bergamo, Breno-Casatese, Brusaporto-Sporting Franciacorta, Desenzano-Seregno, Caronnese-Folgore Caratese, Varese-Lumezzane, Ponte San Pietro-Sona, Real Calepina-Varesina, Villa Valle-Alcione Milano.

Classifica

Lumezzane 74 punti, Alcione Milano 71, Casatese 58, Arconatese 56, Desenzano e Sporting Franciacorta 50, Ponte San Pietro 48, Virtus Ciserano Bergamo 47, Varesina 46, Brusaporto 44, Seregno e Villa Valle 38, Folgore Caratese, Breno e Real Calepina 36, Varese 33, Sona 26, Caronnese 15.

07052023