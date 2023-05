x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta del comitato il Saronnese per l’ospedale di Saronno e la sanità pubblica in merito al consiglio comunale aperto sull’ospedale e sul piano di rilancio dell’ospedale

Gentile Sindaco,

abbiamo appreso della convocazione della riunione dei capigruppo consiliari che stabilirà data e modalità di svolgimento del consiglio comunale aperto avente a tema la situazione di emergenza dell’ospedale di Saronno e della sanità pubblica del Saronnese, dove chiediamo di votare nella stessa serata la mozione presentata da alcuni consiglieri e consigliere comunali su questo tema.

La riunione si terrà lunedì 8 maggio e quindi il consiglio comunale si terrà dopo quel 9 maggio in cui l’assessore regionale Guido Bertolaso ha promesso di presentare il suo piano di rilancio dell’ospedale di Saronno ai sindaci del comprensorio saronnese.

Il consiglio comunale aperto diventa perciò l’occasione per fare conoscere le osservazioni dei cittadini sia al “piano Bertolaso” sia sui temi come la Casa di comunità e i medici di medicina generale che devono far parte del rilancio della sanità pubblica sul nostro territorio.

Per questo motivo:

– le chiediamo di rendere immediatamente pubblico, non appena ricevuto dall’assessore Bertolaso, il Piano di rilancio per l’ospedale di Saronno, utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione pubblica idonei; la invitiamo inoltre a chiedere ai sindaci del comprensorio di fare la stessa cosa;

– la invitiamo inoltre a partecipare, insieme alle cittadine e ai cittadini del Saronnese, che stiamo invitando a mezzo comunicato stampa, all’assemblea pubblica che si terrà in piazza Libertà dalle 10 di sabato 13 maggio per costruire in modo partecipato il contenuto del piano di rilancio dell’ospedale e, più in generale, i punti da portare all’attenzione dei rappresentanti cittadini in occasione del consiglio comunale aperto.

Siamo consapevoli che il contributo dei cittadini sarà fondamentale, oltre alla numerosa protesta del 15 aprile, anche nella fase di proposta e confronto con la Regione Lombardia per risolvere l’emergenza della sanità pubblica territoriale.

Auspicando che Lei accolga favorevolmente le nostre proposte, porgiamo cordiali saluti.

Il Saronnese per l’ospedale e la sanità pubblica