SARONNO – “Altra nota di colore, relativa alle Delibere portate per l ‘approvazione nel consiglio comunale il 26 aprile 2023, riguarda l’Imposta di soggiorno. Come avevo già scritto l’Amministrazione comunale ha voluto applicare questa imposta per finanziare gli esosissimi capitoli della cultura che nel previsionale 2023 cubano più di 900 mila euro. Ovviamente da qualche parte le risorse dovevano essere trovate”

Sono le parole di Pier Angela Vanzulli consigliera comunale della Lega che torna sul tema della tassa di soggiorno con una serie di considerazioni dopo il consiglio comunale.

“Ed allora che fare? Semplice, hanno inserito come entrata da imposta per il 2023 la somma di euro 370.000

Però:

● non si sono consultate le Categorie di settore, infatti le stesse hanno fatto ricorso al TAR avverso l’introduzione della Imposta.

●Non hanno pensato di dare un limite temporale alla imposta tant’è che la maggioranza consiliare ha presentato in Consiglio un emendamento per inserire un limite di applicazione della imposta per un tot di giorni.

Sarà contento l’ex Consigliere del Sestriere che in un comunicato stampa il giorno del Consiglio aveva proprio fatto notare questa cosa.

●Hanno poi detto di aver inserito nel regolamento delle facilitazioni per determinate categorie, es. Familiari di degenti in ospedale. Peccato che è già previsto nel Decreto Legislativo relativo all’imposta.

●Non hanno tenuto in conto chi lavora in queste strutture.Soprattutto che negli Hotel di Saronno transita una clientela business.

●Che, visto quanti alberghi ci sono nelle vicinanze, sicuramente ci saranno cali di presenze.

●Ricordiamo poi che ci sono vincoli circa l’utilizzo della imposta che è di scopo.

Alla fine, tutto questo per cosa? Come dichiarato dall’Assessore D’Amato, per finanziare i capitoli della Missione 5 ovvero la cultura. L’assessore ha anche dichiarato in consiglio comunale che uno degli eventi che verranno finanziati è la notte bianca per un costo di circa 30.000 euro.

Da una parte progetti spaziali, tipo Rodari megagalattica da 11/12 milioni di euro, il lego di Palazzo Visconti, la fu Brera, dall’altra si decide di introdurre una imposta per finanziare cosa? La notte bianca. Ovviamente sarà così attrattiva che verranno da New York pernottando qui.

Applausi!

07052023