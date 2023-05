Calcio: Varesina chiude con sconfitta,

VENEGONO SUPERIORE / LAZZATE – In serie D oltre alla sconfitta interna della Caronnese, 3-1 contro la Folgore Caratese, per quanto riguarda la formazioni locali da segnalare la sconfitta esterna della Varesina, che ha perso 1-0 contro il Real Calepina, impegnato nella lotta salvezza. A decidere l’esito del confronto Lancini al 40′ del primo tempo, riusltato ininfluente per la compagine di Venegono Superiore, già salva.

In Eccellenza, pari 2-2 per l’Ardor Lazzate impegnata sul campo della capolista Vogherese: ai gol locali di Galimberti e Bacaloni, ha risposto Artaria con una personale doppietta. Risultato che conferma i lazzatesi in una tranquilla posizione di centro classifica.

(foto archivio: l’attaccante dell’Ardor Lazzate, Artaria, con un dirigente)

