VARESE – Si chiama “La mia impresa gentile” il libro di Francesca Tortorella, imprenditrice nel campo immobiliare e “Real estate angel”, una figura professionale che si occupa di seguire il cliente durante la vendita, l’acquisto e la gestione degli immobili.

Il suo libro, però, non si focalizza sui tecnicismi del settore, ma vuole parlare a chiunque, soprattutto tra i giovani, voglia comprendere più a fondo la mentalità e il viaggio di un imprenditore. In particolare, Francesca Tortorella presenta il proprio percorso lavorativo, esplorando a fondo l’acquisizione delle più importanti soft skills utili al mondo dell’imprenditoria. I vari capitoli del libro sono dedicati ad ognuna di esse: resilienza, curiosità, problem solving, il coraggio, il superamento della mentalità del fallimento.

“Lo definirei un libro formativo – sottolinea l’imprenditrice – racconto dei miei esordi da giovane, della gavetta che ho affrontato e del cambiamento di mentalità che si è reso necessario per portare avanti l’impresa. Dedico molte pagine del libro per spiegare come le opportunità di crescita professionale partono dalla crescita personale, dalla passione.”

“I giovani sono meno disposti a fare la gavetta – continua -è il segnale di un tempo che cambia; ognuno avrà le sue considerazioni in merito, ma nel libro non si vuole dare opinioni, solo analizzare questo cambiamento.”

Non mancano riferimenti un po’ più tecnici su temi di fondamentale importanza per chiunque volesse intraprendere il percorso, ad esempio come creare una squadra, un’organizzazione efficiente, come creare un personal brand.

Da donna e da imprenditrice, l’autrice di “La mia impresa gentile” riserva anche riflessioni circa le tematiche di attualità più sentite nel mondo del lavoro: l’occupazione femminile e l’imprenditoria femminile sono esattamente i temi che hanno ispirato il titolo del libro.

“Ho voluto mischiare – spiega Francesca Tortorella – le caratteristiche tipicamente femminili come l’empatia, a caratteri di forza e determinazione che vengono tradizionalmente associati ad un atteggiamento maschile. L’impresa gentile è un modo di fare impresa senza rinunciare all’attenzione al prossimo”.

“La mia impresa gentile” verrà presentato sabato 20 maggio alle 18 nella libreria Mondadori di via Morosini 10 a Varese, in presenza dell’autrice e con l’intervento di Daniele Porro.

