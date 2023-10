LOCATE VARESINO – Confrontarsi con grandi esperti in materia, capire come si sta evolvendo l’approccio al mondo del lavoro, quali sono le soft skills che le aziende ricercano maggiormente e come le aziende stesse stanno cercando di reinterpretare le esigenze mutate delle risorse umane: è questo l’obiettivo del dibattito che il comune di Locate Varesino propone, dal titolo “Il presente e il futuro del mercato del lavoro”, a cui la scrittrice e imprenditrice dell’immobiliare, Francesca Tortorella, prenderà parte.

Il suo libro “La mia impresa gentile”, edito da Flaccovio bene spiega i cambiamenti in essere circa i cambiamenti del settore. Un libro destinato ai giovani e a tutti coloro che, a fronte dei rapidi e profondi cambiamenti del mercato del lavoro, si sentono “spaesati – come si legge tra le pagine del libro – perché le esperienze acquisite con fatica nella propria carriera rischiano di rivelarsi improvvisamente inadeguate.”

L’appuntamento, fissato per giovedì 19 ottobre, alle 18, nella sala comunale di via Giuseppe Parini di Locate Varesino, si terrà il talkshow condotto dal giornalista Daniele Porro. Oltre Francesca Tortorella, saranno ospiti Davide Maggio, head hunter e founder e ceo di Jobify Recruiting, società di Ricerca e selezione scientifica, Simone Colombo, direttore del personale in outsourcing e founder e ceo di People2Result, società specializzata in Hr Marketing e direzione hr, Gianluca Lo Stimolo, business celebrity builder e founder e Ceo di Stand Out, Società specializzata in servizi integrati di personal branding.

A seguire, cocktail party, a partire dalle 19.30.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Mbstudio mandando una e-mail all’indirizzo [email protected] o chiamando 0331 831981.

(foto archivio)