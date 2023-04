x x

SARONNO – L’assessore al Welfare Guido Bertolaso l’aveva anticipato nel corso della sua visita lo scorso 17 aprile che c’erano delle “prospettive negative per altri medici che nei prossimi mesi vorrebbero lasciare per diverse ragioni l’ospedale di Saronno”.

Nelle ultime ore sono trapelate le dimissioni di un medico del pronto soccorso del presidio di piazzale Borella. Da tempo il reparto di emergenza urgenza è attivo anche grazie alla partecipazione dei medici dei reparti (soprattutto di medina e chirurgia) ma ora che resta un solo medico la situazione è decisamente critica. La soluzione di breve termine, così come le carenze di organico del reparto di rianimazione, saranno compensate con il ricorso ad una cooperativa per avere una copertura dei turni in pronto soccorso.

Insomma si conferma quell’emorragia di medici di cui aveva parlato proprio Bertolaso rimarcando la necessità di trovare soluzione per invertire la tendenza “perchè l’ospedale di Saronno è strategico per il territorio”. E questo sarà sicuramente uno dei punti di cui si parlerà martedì 9 maggio quando l’assessore regionale al Welfare presenterà al territorio, in prima battuta ai sindaci in vista di un secondo intervento con la cittadinanza, il piano per il rilancio dell’ospedale di piazzale Borrella.

