SARONNO – Un’ora e mezza di incontro con i sindaci del comprensorio per illustrare un piano di rilancio con date e obiettivi. E’ quello di cui è stato protagonista oggi pomeriggio l’assessore al Welfare Guido Bertolaso che ha rimarcato l’impegno per l’ospedale saronnese con investimenti e soluzioni per dare una risposta concreta anche alla carenza di personale.

L’incontro è iniziato alle 14,30 alla presenza dell’esponente della giunta di Attilio Fontana dei vertici del settore Welfare di regione Lombardia, dei dirigenti dell’Asst Valle Olona (dal dg Eugenio Porfido alla responsabile di presidio Roberta Tagliasacchi). Tra i sindaci presenti oltre a quello di Saronno anche i primi cittadini di Caronno Pertusella, Origgio, Gerenzano, Uboldo, Cislago, Solaro, Misinto, Ceriano Laghetto, Rovello, Rovellasca e Turate. Domani tutti riceveranno i documenti relativi al piano Bertolaso per l’ospedale di Saronno con obiettivi e scadenze.

Al termine dell’incontro, tenuto a porte chiuse al primo piano del Municipio, un punto stampa dell’assessore regionale davanti al palazzo comunale. Erano presenti anche alcuni esponenti del Comitato “Il Saronnese per l’ospedale e la salute pubblica” e alcuni esponenti di M5s e Obiettivo Saronno.

“Abbiamo presentato un piano ai sindaci che ora hanno un calendario con investimenti per 20 milioni di euro – ha spiegato Bertolaso – non abbiamo nascosto le criticità sul fronte del personale. E’ chiaro che da questo punto di vista i sindaci possono dare un contributo. Regione Lombardia sta facendo il possibile per rendere attrattive le proposte dei bandi (ci sono aumenti per medici e infermieri) ma la scelta di un ospedale piuttosto che un altro dipende anche dai servizi dall’opportunità di alloggio e da questo punto di vista i territori possono fare molto”. Bertolaso ha rimarcato anche la necessità di una collaborazione tra Asst “dove ci sono criticità, ora Saronno, ci dovrà essere mutuo aiuto”-

Quindi il sindaco Augusto Airoldi: “Per la prima volta si vede l’impegno di Regione di essere presente. C’è stato un cambio di passo.

Bertolaso aveva dato questo appuntamento e si é presentato portando un calendario di investimenti e interventi e degli obiettivi. Abbiamo già fissato un incontro a fine estate per valutare la situazione. Domani ci sarà fornito il materiale che distribuiremo ai sindaci e alla cittadinanza”.

E rimarca: “Confermo che l’ospedale non chiuderà e tornerà un presidio di primo livello. Il presidio di Saronno cambierà con tutta una serie di servizi in collaborazione con la casa di comunità (ad esempio un progetto di telemedicina per i pazienti cronici)”.

E per quanto riguarda i prossimi appuntamenti dall’assemblea pubblica in piazza al consiglio comunale aperto il primo cittadino è chiaro: “Sarò presente al consiglio comunale aperto (convocato per il 15 maggio) anzi ho chiesto all’assessore Bertolaso che ha garantito la presenza di delegati della Regione per presentare il piano ai cittadini”.

