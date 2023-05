x x

SARONNO – A Saronno una due giorni con basket gol, driblar, foot golf, e tunnel. Li si troveranno in via Sampietro, mercoledì 10 e giovedì 11 maggio quando verrà allestito per la prima volta il Villaggio Giochi Goltec!

Un parco giochi unico correlato alle varie gestualità del calcio che i ragazzi possono svolgere autonomamente sfidando sè stessi e i propri amici.

“Dalle 18 alle 20 saremo al centro sportivo Matteotti in collaborazione con Fbc Saronno e Saronno Rugby e le attività saranno aperte a tutti coloro che vorranno cimentarsi con questa attività. Ti aspettiamo e per qualsiasi info contattarci tramite i nostri canali social o via mail su [email protected]”

