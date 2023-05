x x

CISLAGO – Nel pomeriggio odierno, martedì 9 maggio, la pattuglia della polizia locale, impegnata in un servizio di presidio del territorio, ha scoperto un motorino con la targa contraffatta probabilmente proprio con lo scopo di evitare controlli ed eventualmente sanzioni.

Dimostrando un ottimo spirito di osservazioni gli agenti del comando guidato da Marco Cantoni hanno subito notato che qualcosa non tornava e così hanno effettuato un controllo. Hanno scoperto che il mezzo era di provenienza furtiva. La contraffazione era quindi un tentativo di evitare i controlli con telecamere o degli agenti. Sull’ultimo numero della targa era stato posizionato del nastro adesivo nero in modo che l’ultima cifra non fosse visibile o rilevabile.

I vigili hanno recuperato il mezzo e risaliti al legittimo proprietario, un uomo di Gorla Minore, l’hanno contattato permettendogli così di venire a recuperare il proprio mezzo complessivamente in buone condizioni. Al comando sono arrivati i complimenti e i ringraziamenti del proprietario del mezzo.

