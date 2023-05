x x

CISLAGO – Si terrà oggi pomeriggio, mercoledì 10 maggio, il funerale di Elisa Mazzucchelli la 27enne che si è spenta a seguito delle ferite riportate nell’incidente stradale di cui è stata vittima giovedì scorso a Bovisio Masciago sulla Monza Saronno.

La cerimonia si terrà alla chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta mentre già ieri sera alle 20 amici e conoscenti si sono stretti intorno alla famiglia per il rosario recitato sempre in parrocchia.

Grande affetto e vicinanza dalla comunità cislaghese. A riassumere il grande dolore le parole del sindaco Stefano Calegari: “Eventi drammatici come questo toccano il profondo di ciascuno. Conosco la ragazza e la sua famiglia. Non ci sono parole che possono consolare, credo di poter esprimere a sua mamma e suo papà in particolare la vicinanza di una intera comunità che ho sentito, in questi giorni, davvero colpita e commossa per questa tragedia. Alla famiglia il mio personale forte abbraccio”.

