SARONNO – In attesa della documentazione sul piano Bertolaso per l’ospedale di Saronno “un calendario con tempi e obiettivi per rilanciare l’ospedale di Saronno” arriva la nota del comitato “Il Saronnese per l’Ospedale e la Sanità Pubblica”.

Ecco, dunque, il “piano Bertolaso” per il rilancio dell’ospedale di Saronno. È stato presentato in Municipio a Saronno al cospetto dei soli sindaci del territorio.

In attesa che il primo cittadino di Saronno lo renda finalmente pubblico domani, come da lui stesso annunciato, non ci interessa oggi commentare il quasi nulla che sappiamo in merito.

Quello che possiamo portare a casa come risultato perseguito dalla tenacia dei cittadini (i Sindaci, ricordiamolo, sono arrivati molto dopo) è il fatto che sia l’assessore sia il sindaco di Saronno hanno dichiarato che non chiuderà.

Un fatto per nulla scontato fino a oggi, mentre ancora pronto soccorso e rianimazione, tanto per fare un esempio, si reggono su bassissime unità di personale rispetto al necessario.

Per parlare anche del “Piano Bertolaso” e più in generale della Sanità territoriale, ci saranno due momenti che sono il frutto del lavoro fatto dopo la grande manifestazione del 15 aprile dal comitato “Il Saronnese per l’Ospedale e la Sanità Pubblica”:

1. l’assemblea di sabato mattina in piazza Libertà alle 10, momento in cui chiunque potrà intervenire: sono state invitate tutte le cittadine e i cittadini del Saronnese, come anche i rappresentanti istituzionali e sarà il momento in cui tratteremo di sanità pubblica e cominceremo ad esaminare il dettaglio del piano; si tratta di un appuntamento costruito per sopperire alla mancata possibilità di parlare di tutti i nostri temi, non essendo stato convocato prima di oggi il Consiglio Comunale a suo tempo richiesto, che non si voleva incentrare solo sul tema – pure urgente – dell’ospedale;

2. il consiglio comunale aperto infine convocato per la sera di lunedì 15 maggio (Sala Vanelli, ore 20,45), che non prevederà la parte di discussione della mozione presentata anche a partire dalle mille firme raccolte nello scorso autunno e che il sindaco ha già annunciato che sarà l’occasione di presentare il “piano Bertolaso” ai cittadini. Non prevedeva questo l’ordine del giorno, inoltre la presenza delle istituzioni sociosanitarie territoriali e dei sindaci del territorio, se avranno priorità di intervento, rischiano di far slittare la presa di parola dei cittadini molto in là nell’orario, con un effetto negativo sulla reale partecipazione attiva di chi ha prima firmato e poi manifestato in massa per un ospedale e una sanità pubblica nel Saronnese. Sarà nostro compito tenere desto l’interesse sul tema complessivo.

Insomma: la mobilitazione dei cittadini comincia a pagare, ma ovviamente non basta quello che conosciamo finora. Sappiano i rappresentanti istituzionali a ogni livello che la nostra battaglia per una sanità publica, gratuita, di prossimità e di qualità proseguirà fino al perseguimento dei nostri obiettivi.

