ROVELLASCA / SARONNO – “Con l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, per garantire la continuità dell’ospedale di Saronno. Quasi 4 milioni di euro per radiologia, radioterapia e medicina nucleare, più di un milione per la digitalizzazione, la garanzia di nuovi medici per il pronto soccorso e un impegno forte per trovare gli anestesisti aggiornandoci a tre mesi, finalmente un po’ di sereno”. Lo sottolinea il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli, che ieri pomeriggio ha partecipato al vertice con Bertolaso sul futuro del plesso ospedaliero, al Comune di Saronno.

“Come da tempo ripeto, l’ospedale di Saronno è un patrimonio di tre provincie che deve vivere e funzionare al meglio” conclude Zauli.

