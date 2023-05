x x

ORIGGIO – Movimentato episodio ieri pomeriggio in largo Boccioni alle porte di Origgio dove una mancata precedenza alla rotonda ha provocato una lite tra automobilisti che si è conclusa con uno dei due litiganti all’ospedale e l’altro in fuga per evitare le forze dell’ordine.

Tutto è iniziato poco dopo le 12,30 quando alla rotonda c’è stata un’incomprensione tra una Peugeot e una Mercedes Classe A. L’auto a cui è stata tagliata la strada ha inseguito la prima fin nell’area di sosta davanti all’ex Novartis. Tra i due conducenti sono volate parole grosse quindi si è passati alla mani con calci e pugni. Non solo: un conducente ha anche danneggiato lo specchietto della vettura dell’avversario ed ha anche preso il cric.

La svolta è arrivata quando un imprenditore della zona si è accorto dell’accaduto. Ha subito dato l’allarme avvisando i carabinieri e chiamando i soccorsi. Intervenuto sul posto ha diviso i due contendenti ma uno dei due ha preso la macchina e si è dileguato.

L’altro è rimasto sul posto provato da contusioni ed escoriazioni. E’ stato soccorso dal personale dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno e proprio all’ospedale di piazzale Borella è stato portato alle 13,30 per accertamenti e medicare le ferite del caso.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Saronno che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per risalire all’identità dell’altro automobilista.

