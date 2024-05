Cronaca

SARONNO – Il comando di polizia locale è alla ricerca dell’uomo protagonista di un incidente mercoledì mattina e dileguatosi lasciando sul posto la vettura.

Tutto è iniziato quando da via Macchiavelli, nel cuore del quartiere Matteotti, è arrivata una chiamata per un incidente fortunatamente senza feriti. Il conducente di una vettura con la targa straniera aveva perso il controllo ed aveva urtato alcune auto in sosta provocando diversi danni.

Tuttavia all’arrivo sul posto degli operanti il responsabile si era già allontanato a piedi abbandonando di fatto sul posto l’autovettura. Sono tuttora in corso accertamenti finalizzati all’individuazione della persona mediante la raccolta delle testimonianze dei presenti al fatto e la consultazione delle telecamere di videosorveglianza della zona. Gli agenti risaliranno anche la proprietario dell’auto per accertare le informazioni in suo possesso sull’accaduto.

