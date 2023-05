x x

SARONNO – Mano infilzata nella recinzione: i pompieri tagliano le sbarre per portare la vittima all’ospedale.

Nel pomeriggio di martedì 9 maggio la pattuglia della polizia locale, impegnata in un servizio di presidio del territorio, ha scoperto un motorino con la targa contraffatta probabilmente proprio con lo scopo di evitare controlli ed eventualmente sanzioni.

Le Case di Comunità di Busto Arsizio e Saronno, strutture socio-sanitarie create per potenziare la presa in carico, anche, di pazienti affetti da patologie croniche, ampliano i servizi assistenziali offerti gratuitamente alla popolazione. Sono stati, infatti, aperti nuovi ambulatori; ciò è stato reso possibile grazie alla fondamentale integrazione tra i servizi ospedalieri specialistici e quelli territoriali. Un ruolo altrettanto importante, per il raggiungimento di questi obiettivi, è stata la collaborazione multidisciplinare e multiprofessionale delle figure coinvolte.

10052023