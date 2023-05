x x

SARONNO – Si cerca l’auto, si tratterebbe di un suv, che l’altra notte a abbattuto due cartelli stradali e quindi si è allontanata. Tra l’altro lasciandosi alle spalle parecchi “resti”, evidentemente anche la vettura ha patito parecchi danni. Il fatto è accaduto qualche minuto dopo l’1 nei pressi della stazione ferroviaria di “Saronno centro”, all’imbocco di viale Rimembranze.

Molti i cittadini abitanti nei pressi che hanno sentito il gran botto e si sono affacciati alle finestre o sono scesi in strada per cercare di capire l’accaduto. Non hanno trovato nessuno, l’auto si era già allontanata. Ora sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale.

(foto: una delle immagini comparse sui social per testimoniare l’accaduto)

