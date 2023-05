x x

SARONNO – Con classico abito nero monospalla, elegante quanto semplice, che le vale l’ingresso nella classifica dei look di Vanity Fair la saronnese Elena Lietti ieri sera ha partecipato alla cerimonia della 68ª edizione dei premi assegnati dall’Accademia del cinema italiano in diretta tv su Rai uno con la conduzione di Carlo Conti affiancato dall’attrice Matilde Gioli.

La festa del cinema italiano ha visto anche la presenza dell’attrice saronnese che ha interpretato, come non protagonista, il film “Le otto montagne” nel ruolo di Francesca Guast. Quarantacinque anni Lietti in questi anni ha ricoperto ruoli in produzioni importanti “è stata Sara in Tre piani di Nanni Moretti che l’ha voluta anche nel suo ultimo film Il sol dell ‘Avvenire, e la partigiana Teresa Mattei su Rai Storia nella docuserie Il segno delle donne. Infine nel film di Paolo Genovese, Il primo giorno della mia vita” ricorda proprio Vanity Fair.

Recentemente protagonista anche al teatro saronnese Giuditta Pasta, visto che alterna ruoli davanti alla macchina da presa a quelli sul palco, Elena Lietti ha raccontato la serata anche ai propri follower con una serie di storie su instagram con alcune evocative immagini anche del backstage.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione