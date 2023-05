x x

SARONNO – S’era già vista passare nel pomeriggio dell’altro giorno, oggi pomeriggio di nuovo, transitando lentamente nelle vie attorno alla zona pedonale del centro storico: con tutte quelle telecamere sul tetto, non passa certo inosservata l’automobile di Google Maps Street view, che come succede periodicamente sta “ri-mappando” il territorio cittadino, perchè sia sempre aggiornato.

Chi è stato ripreso? Sicuramente tanti cittadini ma per i “fans” della privacy nessuna paura: automaticamente, nelle immagini pubblicate su Street view, il servizio di Google che consente di vedere le immagini di vie e piazze di tutto il mondo, sono oscurati i volti delle persone.

(foto: l’auto di Google in “servizio” questo pomeriggio in centro a Saronno)

11052023